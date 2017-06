ADVERTISEMENT

Le bilan de l'incendie qui a ravagé une tour d'habitation de Londres dans la nuit de mardi à mercredi s'élève maintenant à 30 morts, a révélé vendredi la police britannique.

Vingt-quatre personnes sont toujours soignées à l'hôpital, dont 12 dont l'état de santé est jugé critique.

La première ministre britannique Theresa May s'est rendue vendredi visiter les blessés dans deux hôpitaux, possiblement en réaction à la colère suscitée par sa décision, jeudi, de visiter le lieu de la catastrophe, mais sans rencontrer les sinistrés _ officiellement pour des raisons de "sécurité". Même des membres de son Parti conservateur lui avaient alors demandé de témoigner de plus d'empathie envers les victimes et les survivants.

Les flammes ont éclaté dans la tour Grenfell, dont les 120 logements abritaient quelque 600 personnes, en pleine nuit, au moment où la plupart des résidants étaient vraisemblablement endormis.

Une enquête ordonnée jeudi par Mme May tentera de déterminer comment le sinistre a pu se propager à tout l'immeuble en moins d'une heure, emprisonnant plusieurs résidants chez eux. On vérifiera entre autres si de récentes rénovations ont été effectuées correctement.

Le quotidien britannique The Guardian rapporte vendredi que le recouvrement mural installé lors de ces travaux était le plus inflammable et le moins dispendieux des deux modèles offerts par le manufacturier. Chaque mètre carré du "Reynobond PE" utilisé coûte 2,56 $ US de moins que le "Reynobond FR" _ les lettres FR voulant dire "fire resistant", ou ignifugé.

Un nombre inconnu de victimes manquent à l'appel et des affiches demandant de l'aide pour les retrouver sont éparpillées à travers le quartier.

L'agence de presse britannique Press Association fait état d'au moins 70 personnes disparues. Les responsables affirment ne réellement pas savoir combien de victimes sont manquantes.

Questionné quant à savoir si le bilan pourrait atteindre les 100 morts, le commissaire de la Police métropolitaine, Stuart Cundy, a répondu: "D'un point de vue personnel, j'espère que non". La police a ouvert une enquête pour déterminer si un crime a été commis.

Un groupe qui représente les locataires de la tour affirme qu'il dénonçait depuis plusieurs années les risques d'incendie.

Plusieurs se demandent maintenant si les responsables ont fermé les yeux sur la situation parce que la tour Grenfell se trouve dans un quartier ouvrier et qu'elle était essentiellement habitée par des gens moins bien nantis.

La tour Grenfell n'est plus qu'une carcasse calcinée qui trône au coeur du quartier de North Kensington.

