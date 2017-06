ADVERTISEMENT

Coldplay vient tout juste de lancer la nouvelle chanson All I Can Think About Is You.

Le morceau planant figure sur le prochain EP du groupe britannique, Kaleidoscope, qui pourra être téléchargé ou écouté en ligne dès le 14 juillet.

Le microalbum comprendra cinq nouveaux titres, dont une nouvelle version live du dernier succès de Coldplay en collaboration avec The Chainsmokers, Something Just Like This, enregistrée à Tokyo en avril.

Le groupe poursuit présentement sa tournée A Head Full Of Dreams et sera de passage à Montréal au Centre Bell les 8 et 9 août.