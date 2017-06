ADVERTISEMENT

Lorde a sorti son nouvel album, Melodrama, le 16 juin. Et alors qu'elle fait le tour des plateaux de télévision, la chanteuse de 20 ans a été cuisinée par Jimmy Fallon sur un compte Instagram, qui pourrait être le sien, et qui est dédié... aux rondelles d'oignon!

Depuis plusieurs jours, des internautes avaient repéré ce mystérieux compte dont voici la description: "Chaque rondelle d'oignon que je rencontre, évaluée". Le site avait donc comme but fort louable de faire une véritable critique gastronomique de toutes les rondelles d'oignons délicieusement panées et frites.

C'était sans compter sur Internet et ses enquêteurs en herbe, qui ont été surpris de voir que parmi les 24 followers se trouvait... Lorde elle-même. Le site néo-zélandais New Shub a mené une vraie investigation, preuves à l'appui. D'abord, les déplacements de la chanteuse néo-zélandaise et les emplacements des restaurants testés correspondaient parfaitement. Ensuite, il y a une comparaison très poussée entre les doigts de la jeune femme et ceux du compte Instagram.

Le compte avait été supprimé quelques jours après les premiers soupçons des internautes. Et sur le plateau de Jimmy Fallon, Lorde a enfin lâché le morceau: oui, c'est bien elle qui avait entrepris ce référencement et la notation de toutes les rondelles d'oignon qui croiseraient sa route. En plus, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article, cela semble être une véritable passion pour Lorde, qui nous donne même la recette de la rondelle parfaite.