Les albums de l'été à écouter au soleil (et rien d'autre)

Enfin! Le soleil est sorti de sa tanière, et avec lui, l'envie de découvrir de la nouvelle musique pour les chaudes journées de la période estivale! On a fait un petit tour non-exhaustif des sorties de tous horizons prévues cet été juste pour vous. Bonne écoute!

PRE-ORDER MY ALBUM HERE https://t.co/0P2YE0jrA9 pic.twitter.com/BLBckNxJ10

Snoop Dogg, John Legend, Frank Ocean, Migos, Pharrell Williams, Ariana Grande, Big Sean, Katy Perry, Future, Nicki Minaj... Ce sont quelques-uns des noms que vous pourrez retrouver sur le nouvel opus de Calvin Harris, qui a annoncé la sortie via une sympathique vidéo sur Twitter. On a comme l'impression qu'on va entendre beaucoup de ces chansons cet été! L'album est disponible en précommande dès maintenant!

Something To Tell You - Haim

7 juillet

Les soeurs Haim seront de retour le 7 juillet avec Something to Tell You, après le très apprécié Days Are Gone (2013). Déjà, on peut écouter la pièce Right Now, qui reste dans le chemin folk déjà tracé par le trio.