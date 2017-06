ADVERTISEMENT

Le béluga secouru jeudi matin dans la rivière Nepisiguit près de Bathurst, au Nouveau-Brunswick, a finalement retrouvé son habitat naturel. Il a dû être transporté par avion jusqu'au Québec pour être relâché dans le fleuve Saint-Laurent.

Des experts de la faune marine du Nouveau-Brunswick ont capturé l'animal à l'aide d'un filet et l'ont transporté sur une civière. Ils l'ont ensuite installé dans une remorque, puis dans un avion, pour le transporter jusqu'au Bas-Saint-Laurent.

À Rivière-du-Loup, des bénévoles ont transféré le mammifère dans un brancard, de l’avion à une camionnette. Le véhicule a ensuite emprunté l’autoroute 20 sous escorte policière pour se rendre au port de Gros-Cacouna.

À destination, le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins (GREMM) l’a transporté à l’aide d’un engin pneumatique vers un troupeau de bélugas dans le Saint-Laurent. Il a ensuite été relâché.

Le but de l'opération est de ramener le mammifère marin dans le fleuve Saint-Laurent, son habitat naturel au Québec. Il s’est retrouvé dans la rivière néo-brunswickoise pendant une période de marées hautes. La faible profondeur des eaux l’empêchait de regagner l’océan­.

L’opération de sauvetage était menée par le ministère des Pêches et des Océans, la Marine Animal Response Society et le Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, avec l'appui de vétérinaires et de biologistes des aquariums de Vancouver et de Chicago.

Le ministère précise qu’il a consulté des experts dans la région et à l’étranger pendant plus d’une semaine afin de se préparer à cette opération complexe qui a duré toute la matinée.

Le cétacé mesure environ 2 mètres et pèse près de 150 kilos.

