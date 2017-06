ADVERTISEMENT

Tangier, une petite île américaine située au large de la Virginie est menacée par la montée des eaux. Depuis plusieurs années, à cause du réchauffement climatique, les habitants voient le niveau de l'eau grimper, prenant lentement mais sûrement le pas sur la terre ferme. Donald Trump a un conseil pour eux: "Ne vous inquiétez pas".

Le 9 juin, CNN a réalisé un reportage sur la petite île menacée par le réchauffement climatique. Le président, interpellé par la situation, a décidé d'appeler le maire de Tangier le 12 juin, rapportent les médias américains.

"Il a dit que nous ne devrions pas nous inquiéter de la montée des eaux, a expliqué le maire, James Eskridge. Il a dit que notre île est là depuis des centaines d'années, et qu'elle y resterait pendant encore des centaines d'autres." Donald Trump l'a ensuite remercié lui et les habitants de l'île, qui ont voté pour lui à 87% lors de l'élection présidentielle.

Ne pas s'inquiéter du réchauffement climatique n'est pas un problème pour James Eskridge: "Comme le président, je ne suis pas préoccupé par la montée des eaux. Je suis tous les jours sur l'eau, et je ne vois rien". Et si effectivement l'océan gagne du terrain sur ses terres, pour lui, c'est à cause de l'érosion... qui est une conséquence de la montée des eaux.

Cet argument a semblé plaire à Donald Trump puisque ce dernier a proposé au maire de venir à l'occasion à la Maison-Blanche pour discuter du sujet.

Depuis son élection, le président a notamment remis en cause les politiques environnementales de Barack Obama, nommé un climatosceptique à la tête de l'agence de l'environnement et drastiquement diminué son budget, pour enfin retirer les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat.