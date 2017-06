Un comptoir qui regorge de popsicles santé et une jolie terrasse fleurie. Leur moto? «Frais, santé et naturel». Pour déguster des glaces à l’eau délicieuses, qui détonnent! Cliquez ici pour plus d'informations.

Un poulet shawarma qui fait courir les foules, à en juger par un achalandage qui ne dérougit pas, jour après jour. Le restaurant chouchou des restaurateurs du quartier.

Après tant d'années, Satay Brothers a finalement élu domicile sur la rue Notre-Dame Ouest!

Une boutique à deux pas du marché Atwater où chaque morceau a été choisi avec soin. Stylos, accessoires, fringues, la sélection d'articles offerts est impeccable.

Le petit café - archi sympa - a enfin réouvert. Un endroit convivial où s'arrêter manger un délicieux sandwich, mais surtout, où déguster un espresso du tonnerre. Les prix? Ridiculement bas. Tous les lundis soirs on y sert du poulet à la jerk dans la ruelle adjacente!

On y va pour des plats exquis, sachant mettre en valeur les légumes – lire: les rendre sexys- et la carte des vins judicieusement sélectionnés par la sommelière, Vanya Filipovic. Jolie terrasse à l'arrière pour les chaudes nuits d'été. Attention : ce populaire bar à vin est toujours bondé et ils n'acceptent pas les réservations. Mon conseil: arriver tôt.

Les brunchs y sont remarquables et en cuisine, on s'exécute avec brio. Rien à rajouter.

Attrayante boutique de vêtements pour femme située dans un loft, tenue par une proprio charmante. Des vêtements d'autrefois originaux, des accessoires élégants, des marques telles que Chanel et Jean Paul Gaultier… Une adresse très courue par les fashionistas et celles qui savent repérer les aubaines.

S'assoir au bar – ou à la table du chef qui donne sur la cuisine – et y déguster la brioche aux chanterelles, pleurotes, creminis, mozzarella de Buffla et pois verts. L'ambiance est festive.

Une sublime pâtisserie reconnue pour ses tartelettes individuelles. Lieu exigu – seulement quelques tables de disponibles – et des viennoiseries toutes aussi alléchantes les unes que les autres.

Le décor vaut à lui seul le détour. La boutique compte environ 5000 paires de lunettes exclusives et bien entendu «vintage», parfois bling-bling, parfois hipsters, mais toutes aussi sensationnelles les unes que les autres.

Y déguster un gaspacho mémorable à la poudre d'huile d'olive, ail noir maison, basilic thaï et glace moutarde à 9,00$, attablé sur la terrasse par un après-midi chaud et ensoleillé? Oui.

Cette galerie d'art contemporain est prisée par tous les férus d'arts et résidents du quartier. Le concept est très cool, le lieu aussi, ainsi que l'art qui est exposé.

Parce que ce spa est particulièrement zen et que la qualité des massages prodigués est de haut calibre. On y offre plusieurs cours et ateliers.

LE mythique Patrice Demers et son pot de crème au chocolat ont maintenant pignon sur la rue Notre-Dame… Un lieu où les foules s'amassent pour y déguster de divines créations sucrées, mais aussi pour y savourer un repas, boire un verre de vin ou encore pour y suivre un cours de cuisine.