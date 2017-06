ADVERTISEMENT

Cela va peut-être tendre davantage les relations diplomatiques entre l'Australie et les États-Unis pendant un petit moment. Le premier ministre australien Malcolm Turnbull a été enregistré alors qu'il imitait Donald Trump.

Ce mercredi 14 juin au Canberra press gallery's Midwinter Ball, une soirée caritative, le ministre s'est moqué de Donald Trump en imitant sa voix, et en faisant référence aux sondages qui révèlent son impopularité au près des Américains mais aussi ses liens supposés avec la Russie. L'imitation a été enregistrée par Laurie Oakes, une journaliste qui n'était pas invitée à l'évènement.

L'Australien n'a pas non plus oublié que Donald Trump parle beaucoup de gagner et de victoire dans ses discours. Il a donc joué sur le vocabulaire de la gagne, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article.

Les organisateurs du Midwinter Ball ont déploré la diffusion de l'enregistrement. Car selon Andrew Maeres, le président du musée de la press du parlement fédéral à l'origine de l'évènement: "Le Midwinter Ball est une soirée privée et les propos de premier ministre n'auraient pas dû être diffusés." a t-il déclaré au site australien 9 News.