Dans House of Cards : Garrett Walker (joué par Michael Gill) Poste occupé actuellement par : Barack Obama Rôle : Il est le chef du pouvoir exécutif aux États-Unis. Il est également le commandant en chef des forces armées.

Dans House of Cards : Linda Vasquez (jouée par Sakina Jaffrey) Poste occupé actuellement par : Denis McDonough Rôle : Il est chef de cabinet de la Maison Blanche. C'est l'un des personnages les plus puissants de l'administration présidentielle.

Dans House of Cards : Jim Matthews (joué par Dan Ziskie) Poste occupé actuellement par : Joe Biden Rôle : Comme on peut le voir dans la série, ses pouvoirs sont très limités. Seul le président peut lui confier des responsabilités particulières. Bien que son statut lui offre la présidence d'honneur du Sénat, son rôle est de succéder au président dans l'optique où ce dernier ne pourrait plus exercer.