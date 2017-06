ADVERTISEMENT

Alors que Fierté Montréal souffle cette année ses dix chandelles, ses fondateurs Eric Pineault et Jean Sébastien Boudreault, s'apprêtent à donner naissance à un événement sans précédent : la toute première édition du mouvement national Fierté Canada Montréal. Les rues de la métropole seront ainsi joyeusement envahies, du 10 au 20 août prochains, d'événements festifs, inclusifs, gratuits, rassembleurs, musicaux et porteurs de sens auxquels près de 2,5 millions de festivaliers sont attendus.



Des événements pour tous



On peut dire que pour cette première édition de Fierté Canada Montréal, les organisateurs de Fierté Montréal ont fait les choses en grand : une programmation extérieure diversifiée et gratuite, un deuxième site - le parc des Faubourgs - s'ajoutant à celui de la jolie place Émilie-Gamelin, de l'animation, des spectacles mettant en vedette de nombreux artistes et DJs d'ici et d'ailleurs et plus de 150 événements dont un spectacle d'ouverture (le 11 août) mettant en vedette Gregory Charles et Marie-Mai (ainsi que plusieurs autres artistes québécois dont Karim Ouellet, Martha Wainwright et Dan Bigras) et un grand spectacle de 90 minutes livré par l'artiste canadienne de renommée internationale Nelly Furtado (le vendredi 18 août).



Ajoutons à cela la toute première conférence nationale (trois jours, 55 ateliers et panels) portant sur les droits des personnes LGBTTIQA2S au Canada, une exposition sur le 375 années LGBT de Montréal, une foire alimentaire prenant d'assaut la rue Sainte-Catherine, une journée communautaire, des pistes de danse en plein air et le fameux et tant attendu défilé. Quant à la programmation de la scène du Casino de Montréal à la place Émilie-Gamelin, elle s'étendra du 16 au 20 août.



De bien belles idées s'intégrant à merveille dans les célébrations du 375e anniversaire de Montréal et du 150e du Canada, dont le but ultime reste de mettre de l'avant le mouvement LGBT canadien tout en réaffirmant la position de Montréal, du Québec et du Canada à titre de leaders des droits des personnes LGBTQ.

