Comment organiser un pique-nique haut de gamme?

Shot of two women enjoyingthemselves at a late afternoon outdoor mealhttp://195.154.178.81/DATA/istock_collage/a5/shoots/785125.jpg | pixdeluxe via Getty Images

ADVERTISEMENT

Le pique-nique est plus que jamais à la mode. On est à mille lieues du pique-nique des années 80 où on mangeait des sandwichs au jambon et des crudités. Les repas en plein air atteignent maintenant un autre niveau et peuvent s'avérer des plus gastronomiques.

La journée internationale du pique-nique est célébrée chaque année le 18 juin. C'est ce dimanche, le même jour que la fête des Pères. Pourquoi ne pas organiser un pique-nique familial pour souligner cette date!

Le chef franco-américain Justin Kent qui a fait ses classes au restaurant L'Arpège (3 étoiles au guide Michelin) est le pro des pique-niques. Il a d'ailleurs lancé en 2014 l'entreprise Picnics in Paris, un service de traiteur qui prépare des pique-niques personnalisés et haut de gamme à emporter dans des lieux aussi magnifiques qu'au pied de la Tour Eiffel ou en marge de la Seine par exemple.

Cet été, le chef Kent s'associe à la vodka GREY GOOSE pour organiser des pique-niques à la française à Montréal et Toronto. Nous avons profité de son passage pour lui demander ses conseils pour transformer un pique-nique en repas gastronomique.

Close  8 chouettes endroits où faire un pique-nique à Montréal sur  

Vous cherchez l'endroit parfait pour regarder le coucher du soleil? Direction Lachine, au bout de l'île de Montréal. On prend la piste cyclabe du canal, s'arrête au marché Atwater pour faire le plein de provision puis se repose sur les berges verdoyantes du parc.

Tannés des parcs surpeuplés comme le parc Lafontaine ou Laurier?Allez vers l'est. Si ce n'était pas du mat du Stade olympique, on aurait vraiment l'impression d'être en campagne, quasi seul au monde. Le parc Maisonneuve est verdoyant, immense et surtout paisible. Vraiment chouette pour avoir un peu d'intimité. On préfèrera quitter lorsque le soleil se couche comme il n'est pas très bien éclairé.

Les grands espaces verts entourant le somptueux musée sont accessibles au public. C'est une excellente option pour aller manger avec des collègues le midi tout près du centre-ville. Le soir, vous aurez la chance d'admirer le bâtiment magnifiquement illuminé. On passe aussi par le jardin de sculptures architecturales jeter un oeil. 1920 rue Baile, Montréal

Il a beau être tout petit, mais il est charmant comme tout. On vient y vivre la dolce vita avec un petit plat attrappé dans les parages. Plusieurs personnes passent au restaurant Dinette Triple Crown pour s'emparer d'un panier-lunch comprennant une traditionnelle nappe à carreaux, ustensilles, assiettes et plats d'inspiration américaine.

Les Jardins Gamelin situés juste à côté de l'UQAM sont réputés pour être festifs. On amène un petit en-cas et attend que les DJ se pointent en soirée pour faire lever le party. Et s'il y a un de vos amis qui a oublié son lunch, il y a un casse-croûte et une aire de restauration pour lui sur place.

Un parc unique, doté de petits barbecues fixés au sol (il y en a un tous les 150 pieds!), ce qui est génial et pratique, car vous vous évitez le transport de votre propre grill. Le parc Angrignon ne demande que deux choses à ses visiteurs: d'apporter leurs briquettes et d'être respectueux de la belle nature qui les entoure. Photo: www.bonjourquebec.com

Combiner histoire, grands espaces, promenade en forêt, centrale hydro-électrique, ruines et BBQ, c’est possible. Avec comme toile de fond la rivière des Prairies, le parc-nature de l’île-de-la-Visitation vaut le petit détour. Une fois les grillades avalées, il est possible de pêcher, d’observer les oiseaux de rivage ou de simplement flâner au soleil. Photo: Wikipedia

Aller pique-niquer sur la plage en plein cœur de Montréal, c’est possible depuis quelques années déjà! À quelques pas du quartier historique, la plage du Vieux-Port de Montréal propose sable fin, chaises pliantes, parasols, petit resto et brumisateurs. On s’y rend si l’on veut faire un pique-nique branché et très urbain. Photo: www.guideevenement.com  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Ses 5 conseils de base

- Ne négligez pas le confort puisque vous serez assis pendant plusieurs heures. On doit compter au moins une couverture pour chaque groupe de deux à quatre invités maximum.

- Pour une touche chic, ne négligez pas les couverts. Oubliez la vaisselle en carton, qui en plus n'est pas très écologique, et choisissez de la vraie vaisselle, de la coutellerie et de beaux verres. Ça fait toute la différence. N'oubliez pas d'apporter vos victuailles dans un joli panier en osier.

- Choisissez des produits frais, locaux et de qualité. C'est ce qui fera que votre menu sera plus haut de gamme. Les recettes n'ont pas besoin d'être compliquées, mais les produits se doivent d'être de qualité lors d'un pique-nique gourmet.

- Préparez un cocktail festif pour ajouter une belle ambiance à votre pique-nique.

Qu'est-ce qu'on mange?

Pensez à des plats frais ou à des plats qui seront délicieux tièdes, car il est plutôt difficile de contrôler parfaitement la température des plats lorsqu'on mange à l'extérieur. Je ne prépare pas vraiment de produits crus pour cette raison lors des pique-niques.

« Je privilégie les légumes, les saucissons secs et certains fromages qui gagnent à être tempérés. » À l'occasion du grand pique-nique Grey Goose qui se tient à Montréal et Toronto, le chef Kent a mis sur le menu une magnifique salade de fenouil, d'agrumes et de juliennes de carottes, de betteraves et de pommes vertes arrosée d'une vinaigrette au vinaigre de Champagne. En plat principal, un poulet sauce à la moutarde et aux lardons. Pour le dessert, mettez en vedettes les fruits de saison dans une belle tarte par exemple.

Qu'est-ce qu'on boit?

Quelque chose de simple, mais rafraîchissant qui se prépare en quantité suffisante pour le nombre d'invités et qui ne demande aucun assemblage de dernière minute à part peut-être d'ajouter des glaçons. Essayez le Grand Fizz, un cocktail estival à base de vodka Grey Goose, de liqueur française St-Germain, de citron vert et de soda.

Les sangrias de toutes sortes sont aussi idéales puisqu'elles sont encore meilleures concoctées à l'avance.

Bon pique-nique!

VOIR AUSSI :