La force ne suffira pas pour permettre aux amateurs de Star Wars de mettre la main sur le droïde R2-D2, qui sera mis à l'encan en ligne vers la fin du mois. Quelques millions de dollars seraient par contre d'une grande aide.

Le casque et une partie de l'armure de Darth Vader, le sabre laser de Luke Skywalker et des armes des forces rebelles et impériales sont aussi mis à prix, mais la pièce maîtresse de la vente aux enchères est sans aucun doute le petit droïde rendu célèbre pour son langage de signaux électroniques.

Considéré comme un "sommet" par les collectionneurs passionnés de la Guerre des étoiles, il pourrait se vendre pour quelque 2 millions $ US, selon la maison d'enchères californienne Profiles in History.

Le sabre manié par l'acteur Mark Hamill dans les deux premiers épisodes de la série culte pourrait quant à lui récolter de 150 000 à 250 000 $ US. Malheureusement, il n'émet pas de lumière bleue.

Ceux qui ne raffolent pas de cette saga trouveront aussi leur compte, puisque certains des accessoires hollywoodiens les plus célèbres seront également mis en vente. Parmi ceux-ci figure le plancher de danse de "Saturday Night Fever" ("La fièvre du samedi soir") et les vêtements portés par Leonardo DiCaprio pour son rôle de Jack Dawson dans "Titanic".

