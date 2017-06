La SAQ accepte finalement de vendre les «caisses de 12 du 150e»

ADVERTISEMENT

La Société des alcools du Québec (SAQ) a finalement accepté de vendre dans ses succursales une caisse de 12 bières artisanales provenant de 12 provinces et territoires du pays, réunies pour souligner le 150e anniversaire de la fédération canadienne.

Une douzaine de microbrasseries des 10 provinces, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest avaient annoncé plus tôt cette année qu'elles se regroupaient autour de ce projet de "caisse de 12 du 150e", la caisse "Red Racer". Au Québec, c'est la brasserie Le Trou du diable, de Shawinigan, qui avait offert sa tournée.

Cette collection de bières devait être proposée en caisses de 12, mais aussi de six, selon les régions - l'Ontario, par exemple, ne permet pas la vente de caisses de 12. On proposait donc d'offrir aussi des caisses de six bières de l'Est et des caisses de six bières de l'Ouest.

En vertu des règles québécoises, les microbrasseries hors Québec ne peuvent vendre leurs bières directement aux épiceries ou aux dépanneurs du Québec - elles doivent passer par la SAQ. Or, la semaine dernière, les dirigeants de la brasserie de Shawinigan indiquaient sur les médias sociaux que la SAQ rechignait à l'idée de vendre des caisses de six - qui ne contiendraient donc pas nécessairement la bière québécoise.

Il semble maintenant qu'il s'agissait d'un malentendu avec le distributeur ou le promoteur du projet, la microbrasserie Central City, de Colombie-Britannique. Un porte-parole de la SAQ, Renaud Dugas, a indiqué mardi qu'à l'issue de négociations avec le distributeur, la société d'État n'avait tout simplement commandé que des caisses de 12.

Une séance de dégustation est prévue à la brasserie Le Trou du diable le 29 juin, à Shawinigan, dans le cadre d'un "rallye national de dégustation".





Close  10 vins abordables pour la saison estivale sur  

Cette galerie de photos renferme 1 vin effervescent, 2 vins blancs, 2 rosés et 5 cinq vins rouges que je vous recommande pour cet été. Vous trouverez un lien à la fin de la galerie vous permettant de télécharger la liste complète de ces vins.

Ce vin mousseux espagnol bio, par sa légèreté et sa fraîcheur, est tout désigné pour vos célébrations estivales. SAQ: ici

Cet assemblage de deux cépages grecs, le Roditis et la Malangousia, fait inévitablement penser à une plage méditerranéenne. À essayer sans faute cet été! SAQ: ici

Si vous n'aimez pas les vins blancs trop acides, celui-ci avec ses goûts de pêche mûre vous ravira. Frais malgré tout et délicieux. SAQ: ici

Avec suffisamment de tenue, ce vin rosé de Pinot Noir pourra même accompagner vos crustacés et salades d'été. Détails: ici SAQ: ici

Plusieurs des bons vins rosés de la planète viennent de Provence dont celui-ci. Pour des journées ensoleillées! SAQ: ici

Servi à 15-16° Celsius, ce vin pinote sérieusement dans le verre avec ses arômes de petits fruits des champs. À essayer sur un poulet rôti. SAQ: ici

Cette sélection se devait de contenir un vin rouge italien. Léger, celui-ci conviendra bien à vos brochettes de filet de porc. Détails: ici SAQ: ici

Un vin rouge léger mais non dénué de profondeur; 70% Grenache et 30% de Syrah. Pour vos côtelettes d'agneau sur le barbecue. Détails: ici SAQ: ici

Si comme moi, vous aimez une petite touche animale dans certains de vos vins rouges, celui-ci viendra vous chercher. Grrrr! SAQ: ici

Impossible de ne pas avoir dans cette sélection, un vin rouge pour accompagner vos grillades de boeuf et vos steaks. Allez-y avec celui-ci, une valeur sûre. SAQ: ici

Vous pouvez télécharger la liste de tous les vins mentionnés dans cette galerie grâce à ce lien : http://bit.ly/2rNYfJM





