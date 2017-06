Pierre Karl Péladeau poursuivi par Anne-France Goldwater pour des honoraires d'avocats impayés

ADVERTISEMENT

L'ex-politicien et président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, fait l'objet d'une poursuite pour des honoraires d'avocats impayés dans le cadre de sa procédure de divorce avec la productrice et animatrice Julie Snyder.

La firme d'avocats d'Anne-France Goldwater, qui représentait M. Péladeau dans ce dossier, soutient que ce dernier refuse de payer la somme de 91 843,50$.

Ce montant représente les services juridiques rendus entre le 26 février et le 31 mars 2017, indique-t-on dans la procédure déposée devant la Cour supérieure. On ajoute que des intérêts doivent également être pris en compte.

Selon la firme d'avocats, M. Péladeau a "révoqué le mandat" le 2 avril dernier qui avait été signé le 30 août 2016 et fixait la convention d'honoraires.

La firme de l'ex-avocate de M. Péladeau affirme en outre que le président et chef de la direction de Québecor a fait savoir, en date du 5 juin, "qu'il refusait d'effectuer tout paiement", après qu'il eut été contacté "à plusieurs occasions" afin de réclamer auprès de lui la somme due, argue-t-on.

Plusieurs avocats ont été mis à contribution dans la procédure légale de divorce de M. Péladeau, souligne-t-on par ailleurs, exposant notamment que le dossier était "âprement contesté et comportait plusieurs complexités".