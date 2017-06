ADVERTISEMENT

Les morceaux du casse-tête commencent à se placer à Énergie, 24 heures après que sa «grande sœur» Rouge eut annoncé remodeler sa programmation autour de son ancienne émission-vedette Éric et les fantastiques. Deux de ses animateurs-chouchous, Dominic Arpin et Mélanie Maynard, ont également migré sous le ciel de Rouge pour y poursuivre leur périple radiophonique au petit matin.

Dès le 14 août, José Gaudet, Richard Turcotte et Marie-Christine Proulx feront équipe à la barre du rendez-vous de fin d’après-midi d’Énergie, a annoncé la chaîne mercredi, en fin de journée, alors que les paris allaient bon train sur sa page Facebook.

Ceux et celles qui propageaient la rumeur d’un retour des Grandes Gueules au micro d’Énergie n’avaient donc pas tout faux, étant donné qu’on mise sur l’une des moitiés du duo humoristique, José Gaudet, et sur celui qui fut jadis l’acolyte des Grandes Gueules pendant plusieurs années, Richard Turcotte.

Quant à Marie-Christine Proulx, qui vient de quitter Salut, Bonjour! après y avoir livré la chronique culturelle quotidienne pendant sept ans, l’horaire du «retour à la maison» s’arrimera mieux avec sa vie de maman, elle qui avait admis quitter le magazine matinal de TVA parce que la routine du boulot tôt le matin commençait à lui peser et qu’elle souhaitait passer davantage de temps avec ses enfants.

Cette nouvelle tribune où Gaudet, Turcotte et Proulx se lanceront la balle sera diffusée sur tout le Réseau Énergie, partout en province, sauf au 98,9, à Québec.

Dans une vidéo dévoilée sur le web, les trois mousquetaires promettent un ton humoristique et dans la plus grande simplicité.

«Toute l’équipe d’Énergie est super contente de retrouver José Gaudet et Richard Turcotte l’automne prochain, a souligné Benoît Simard, directeur contenu d’Énergie 94,3, dans un communiqué. Comme vous le savez, ils se connaissent tellement bien que ça ne peut faire qu’un bon show de radio. Avec le trio qu’ils vont former avec Marie-Christine Proulx, on va entendre trois amis qui parlent des vraies affaires avec authenticité et humour. Les auditeurs vont être surpris par Marie-Christine. C’est une fille de caractère qui n’hésitera pas à remettre les gars à leur place!»

Du côté d’Énergie le matin, Jonathan Roberge conserve sa place et sera de retour à l’automne, mais ses nouveaux partenaires ne seront annoncés que dans quelques semaines, tout comme le reste du contenu de la grille d’Énergie.