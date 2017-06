ADVERTISEMENT

La liste préliminaire des finalistes au Prix de musique Polaris a été révélée mardi. Les artistes francophones Klô Pelgag (qui vient de remporter le prix Félix-Leclerc), Alaclair Ensemble, Philippe B, Chocolat, Antoine Corriveau, Le Couleur, Marie Davidson et Peter Peter en font partie.

Deux vétérans, le regretté Leonard Cohen et Gord Downie (de même que son groupe The Tragically Hip), sont également sélectionnés pour leur album respectif You Want It Darker et Secret Path (Man Machine Poem pour The Tragically Hip).

Les vedettes confirmées Drake, Feist, Carly Rae Jepsen et The Weeknd sont aussi dans la course pour l’obtention du prix de 50 000 $.

Sur les 40 albums en nomination, trois d’entre eux portent sur les mauvais traitements subis par les Autochtones au Canada : Secret Path de Gord Downie, Retribution de Tanya Tagaq (lauréate du Polaris en 2014 pour Animism) et We Are the Halluci Nation d’A Tribe Called Red.

L’Acadienne Lisa LeBlanc figure elle aussi sur la liste grâce à son album en anglais Why You Wanna Leave, Runaway Queen?.

Le prix Polaris est considéré comme l'une des récompenses musicales les plus prestigieuses au pays. Kaytranada, Arcade Fire, Feist, Patrick Watson et Karkwa l’ont déjà remporté.

Le lauréat sera connu le 18 septembre prochain lors d’un gala à Toronto.

Les 40 albums de la liste préliminaire du Prix de musique Polaris 2017 : A Tribe Called Red – We Are the Halluci Nation

Alaclair Ensemble – Les frères cueilleurs

Anciients – Voice of the Void

Arkells – Morning Report

Philippe B – La grande nuit vidéo

BADBADNOTGOOD – IV

Louise Burns – Young Mopes

Chocolat – Rencontrer Looloo

Clairmont The Second – Quest for Milk and Honey

Leonard Cohen – You Want It Darker

Antoine Corriveau – Cette chose qui cognait au creux de sa poitrine sans vouloir s'arrêter

Le Couleur – P.O.P.

Marie Davidson – Adieux au dancefloor

Mac Demarco – This Old Dog

Gord Downie – Secret Path

Drake – More Life

Feist – Pleasure

Figure Walking – The Big Other

Fiver – Audible Songs from Rockwood

Geoffroy – Coastline

Hannah Georgas – For Evelyn

Japandroids – Near to the Wild Heart of Life

Carly Rae Jepsen - E.MO.TION Side B

B.A. Johnston – Gremlins III

Lisa LeBlanc – Why You Wanna Leave, Runaway Queen?

The New Pornographers – Whiteout Conditions

Klô Pelgag – L'étoile thoracique

Peter Peter – Noir éden

Lido Pimienta – La Papessa

Jessie Reyez – Kiddo

Daniel Romano – Modern Pressure

The Sadies – Northern Passages

John K. Samson – Winter Wheat

Tanya Tagaq – Retribution

The Tragically Hip – Man Machine Poem

TUNS – TUNS

Leif Vollebekk – Twin Solitude

Weaves – Weaves

The Weeknd – Starboy

Charlotte Day Wilson – CDW

À voir également :