Québec a déposé mercredi une offre globale et finale pour le renouvellement de la convention collective de ses 1400 ingénieurs.

Le président du Conseil du trésor, Pierre Moreau, estime que les négociations ont assez duré, mais il n'envisage plus de loi spéciale pour décréter les conditions de travail, à moins que les chantiers ne soient perturbés.

Le syndicat des ingénieurs a pour sa part fait savoir qu'il allait soumettre la proposition à ses membres, mais il n'écarte pas un nouveau recours à la grève en cas de rejet de l'offre.

Le syndicat a mis fin à trois semaines de grève mercredi, le temps de consulter ses membres sur la suite des choses. Il se donne 14 jours pour recueillir le vote des membres.

Tout en refusant d'étaler au grand jour son offre, M. Moreau a fait savoir qu'elle était bonifiée et qu'elle était assortie d'une hausse salariale moyenne d'un peu plus de 9,15 pour cent, soit légèrement plus que ce qui a été consenti à l'ensemble des salariés du secteur public.

En point de presse au Parlement, il a indiqué qu'il y avait encore de l'espace de négociation "à la marge", mais pas sur l'essentiel.

De son côté, l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) a affirmé qu'elle avait déjà mis beaucoup d'eau dans son vin en ramenant sa revendication salariale à 16 pour cent sur sept ans, mais qu'elle allait laisser les membres se prononcer.

