Pourquoi Rihanna est-elle dans cet extrait du «Roi Lion»?

La célèbre chanteuse Rihanna n'a jamais caché sa passion pour le basket-ball. Elle s'était notamment fait remarquer lors d'un des matches entre les Cavaliers et l'équipe des Golden State Warriors lors des finales de la NBA. "Riri" avait tenté de déstabiliser l'équipe opposée à celle de Lebron James et s'était levée à plusieurs reprises au cours du match... Après la défaite de Cleveland face aux Californiens, elle continue.

Cette fois, c'est sur les réseaux sociaux que Rihanna a voulu prouver son amour pour Lebron James. Le 13 juin, elle a partagé une vidéo initialement postée sur le compte Instagram du média Cycle. La scène provient du dessin animé Le Roi lion et c'est l'une des plus tristes. Lebron James, Rihanna et Kevin Durant (joueur phare des Golden States Warriors) prennent les visages des personnages principaux du dessin animé.

#LongLiveTheKing #KingisStillKingBitch (whispers congrats to KD, cause....ROCNation) BUT: me and @mdollas11 beefing all summer!! Une publication partagée par badgalriri (@badgalriri) le 13 Juin 2017 à 3h28 PDT

Cette vidéo fait référence à la finale de la NBA remportée par l'équipe des Golden State Warriors face aux Cavaliers. Kevin Durant est Scar le frère du roi Mufasa joué par "King James". Rihanna est Simba fils de Lebron James. Dans la vidéo, on voit Scar trahir son frère et lui dire "Longue vie au roi". Une référence au surnom de Lebron James "King James".

Avec l'humour qu'on lui connaît, Rihanna écrit en commentaire de la vidéo: "Le roi est toujours le roi b**** (Des petites félicitations pour Kevin Durant, car... ROCNation)". Le joueur de l'équipe des Golden State Warriors fait partie du même label que Rihanna, c'est pourquoi la chanteuse se sent obligée de le féliciter.

Et rien ne peut arrêter Rihanna quand elle veut montrer son soutien à quelqu'un, elle a par la suite posté une photo d'elle en maillot de bain sauf que son visage est remplacé par celui du célèbre joueur de basket-ball Micheal Jordan. Le numéro du maillot du joueur (23) est inscrit sur son ventre.

😢 #childish Une publication partagée par badgalriri (@badgalriri) le 13 Juin 2017 à 4h08 PDT

Cette image fait référence au débat qui fait beaucoup parler dans le basket-ball américain à savoir qui est le GOAT ("Greatest of all time" soit littéralement "Le meilleur de tous les temps"). Michael Jordan a toujours été considéré comme le GOAT mais certaines voix s'élèvent actuellement pour que ce soit le "chouchou" de Rihanna, Lebron James, qui soit nommé à sa place.