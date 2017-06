Un élu républicain atteint par balle dans une fusillade près de Washington

ADVERTISEMENT

Une fusillade sur un terrain de baseball fréquenté par des élus du Congrès a fait plusieurs victimes, dont un chef de file du parti républicain à la chambre des représentants, selon la police et les médias.

La police d'Alexandria, à quelques kilomètres de la capitale en Virginie, a indiqué que "le tireur a probablement été arrêté". "Les victimes sont transportées dans des hôpitaux", précise-t-elle. Steve Scalise, l'un des chefs de file du parti républicain à la chambre, a été blessé, a raconté sur CNN, l'un de ses collègue qui lui a porté les premiers secours.

Plusieurs autres personnes, dont deux policiers, auraient été blessées, selon un autre politicien qui était sur place.

Des témoins font état d'une cinquantaine de coups de feu.

Plus de détails à venir.

Voici différentes informations qui circulent sur Twitter:

Photo of Rep. Steve Scalise following shooting at Virginia baseball field during a Congressional baseball practice. pic.twitter.com/PRATI54OrJ — Josh Caplan (@joshdcaplan) 14 juin 2017