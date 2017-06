Fusillade à San Francisco: quatre morts, dont le tireur

ADVERTISEMENT

Une fusillade a eu lieu mercredi dans un entrepôt UPS à San Francisco dans laquelle ont été mêlés quatre employés et "il pourrait y avoir plusieurs morts", a déclaré à l'AFP une porte-parole de la société américaine de messagerie rapide.

Les forces de l'ordre ont à présent "le contrôle du bâtiment" où travaillent 850 personnes, et enquêtent sur les faits, a ajouté Natalie Godwin, précisant ne pouvoir fournir aucune information sur les personnes impliquées.

"Il pourrait y avoir plusieurs morts mais des gens ont été emmenés à l'hôpital donc nous ne savons pas dans quel état ils se trouvent", a-t-elle ajouté.

L'Associated Press a rapporté que trois employés d'UPS sont décédés ainsi que le tireur.

La police de San Francisco s'est bornée à confirmer qu'une fusillade avait eu lieu et que le bâtiment était dorénavant sécurisé: "les forces spéciales continuent à examiner le bâtiment pour voir s'il y a d'autres victimes et témoins", indique-t-elle sur Twitter sans plus de détail sur le nombre de victimes ou le tireur.

Cette fusillade intervient quelques heures après qu'un Américain a ouvert le feu contre une vingtaine d'élus républicains et leurs collaborateurs qui s'entraînaient pour un match de baseball caritatif, blessant le numéro trois de la chambre des Représentants et quatre autres personnes.

