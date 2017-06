Un cinéma distribue des produits ménagers lors d'une séance de «Wonder Woman»

ADVERTISEMENT

Une pochette surprise, avec des «trucs cool à l'intérieur». C'est ce que promettait les responsables d'une salle de cinéma belge aux cinéphiles venus voir le film Wonder Woman. Ainsi, le 6 juin dernier, plusieurs femmes se sont vus remettre un sac - rose - contenant... «entre autres, une éponge, des pilules pour mincir, une raclette et du chocolat», explique le site Vanity Fair.



Une petite «surprise» qui n'a, évidemment, pas plu aux spectatrices, qui ont exprimé leur colère devant ces cadeaux «absurdes», jugés misogynes et sexistes sur les réseaux sociaux.



Inhoud goodiebag @Kinepolis na vrouwenavond WonderWoman. Moest iemand dit aan een vriendin van mij of mijn lief geven, ik zou razend zijn!! pic.twitter.com/NonQnrltMm — Mattias De Vuyst (@mattiasdv) June 8, 2017

@Kinepolis Exclusieve goodiebag van Ladies at the movies!? Spons, borstel en aftrekker... Perfecte tools voor een Wonder Woman? 🤔 pic.twitter.com/6VlIGCJ7cj — laurent delbar (@LDelbar) June 7, 2017



La chaîne de cinéma en question a publié un message d'excuse sur Twitter, expliquant que l'ensemble des objets offerts avait été fourni par des promoteurs.





À voir également :