Céline Dion annule ses concerts à Manchester

Céline Dion devait monter sur la scène du Manchester Arena le 25 juin et le 1er août.



Mais comme l’amphithéâtre demeure fermé depuis l’attentat terroriste du 22 mai, il y a de fortes chances que la chanteuse ne puisse s’y produire, selon ce que rapporte Le Journal de Montréal.



Le défi pour les promoteurs est actuellement de trouver le bon moment pour reprendre les concerts annulés, puisque la tournée européenne de Céline Dion doit normalement prendre fin le 5 août prochain.



En plus de Céline Dion, les spectacles des groupes KISS, Kings of Leon et Radiohead ont également dû être annulés (ou reportés) pour les mêmes raisons.

