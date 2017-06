Afghanistan : Trump laisse le Pentagone décider d'un éventuel renfort américain

ADVERTISEMENT

Le président américain Donald Trump laisse à son ministre de la Défense Jim Mattis le soin de trancher sur un éventuel renfort de soldats américains en Afghanistan, a indiqué mardi un responsable américain.

Il reviendra au chef du Pentagone de fixer le nombre total de soldats américains déployés en Afghanistan, a expliqué ce responsable, précisant qu'aucune décision concernant le niveau futur du contingent américain n'avait encore été prise.

Les chefs militaires américains dans la région réclament depuis plusieurs mois le renfort de plusieurs milliers de soldats de l'Otan.

Selon les estimations circulant à Washington, les États-Unis pourraient décider d'envoyer de 3 à 5.000 soldats supplémentaires, qui s'ajouteraient aux 8.400 déjà stationnés en Afghanistan.

Jim Mattis avait averti mardi matin devant le Congrès à Washington que les talibans étaient en train de progresser dans le pays.

"Nous ne sommes pas en train de gagner. Nous allons corriger cela aussi vite que possible", avait-il déclaré.

Les talibans sont à l'offensive en Afghanistan et ont revendiqué une série d'attaques meurtrières, notamment contre des bases et positions militaires afghanes. En particulier une attaque qui a tué samedi trois soldats américains et en a blessé un autre dans le Nangarhar (est de l'Afghanistan).

Un soldat afghan --un élément infiltré, selon les talibans-- a tiré sur les soldats américains.

