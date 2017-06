ADVERTISEMENT

Scarlett Johansson a assisté à la Première de Pire soirée en compagnie de son sosie alias Géraldine Dodd, son double aîné de 40 ans. Ce qui nous laisse entr'apercevoir à quoi ressemblera la star d'ici quelques décennies.

Scarlett Johansson et son sosie aînée: Géraldine Dodd.

Rappelez-vous de l'histoire:>

Un internaute avait publié le mardi 18 avril une photo de sa grand-mère datant de 1967 sur le réseau social Reddit.

La jeune femme sur la photo ressemble de façon troublante à l'actrice américaine Scarlett Johanson.

"C'était en 1967 au Cain's Ballroom à Tulsa, ok. Je l'ai appelé (ma grand-mère) et elle m'a dit "oh m****, cette photo ? J'étais ivre morte", écrit-il.

Rapidement, les internautes ont demandé une photo de la grand-mère aujourd'hui, pour avoir un aperçu du visage de l'actrice de "Her" dans quelques années.

Close  L'évolution de Scarlett Johansson sur  

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images



Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Voir aussi: