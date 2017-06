ADVERTISEMENT

MONTRÉAL — Québecor Média a annoncé mardi la vente à Shaw Communications de sept licences de spectre sans-fil pour un montant de 430 millions $.

Ces licences se situent dans les bandes de 2500 MHz et de 700 MHz détenues par Vidéotron à l'extérieur du Québec.

Cette transaction est sujette à l'approbation des autorités réglementaires requises, dont le Bureau de la concurrence et Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Québecor a expliqué par voie de communiqué que Vidéotron entend, par la vente de ces actifs, poursuivre ses investissements pour développer son réseau opéré au Québec et dans l'Est de l'Ontario.

Ces investissements permettront par ailleurs d'intensifier la concurrence sur les marchés filaires et sans-fil au Québec et dans l'Est de l'Ontario, selon Québecor.