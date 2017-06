On connaît tous la célèbre chanson de Brel, Ne me quitte pas. Une longue complainte d’un amant éconduit qui s’accroche désespérément à sa bien-aimée, au point de se résigner à n’être que l’ombre de son ombre….

Une chanson culte de tous les amoureux éplorés de la terre, âmes en sursis, désespérées et meurtries, en état d’exaltation de l’amour perdu.

Jacques Brel confiera des années plus tard que ce n'était pas une chanson d'amour, mais «la chanson d'un lâche qui plie sous le chagrin».

Que de fois ne sommes-nous pas agrippés à une relation toxique et souffrante, à une illusion, à un mirage, par crainte de la solitude et du vide affectif. Que de fois n’avons-nous pas plongé dans les affres du désir amoureux, jusqu'au bord d’un abîme sans fond!

Comment en arrive-t-on là ? À devoir accepter l’inacceptable au nom de l’amour.

L’histoire de Catherine, mariée pendant 44 ans avec un homme froid et distant, pose la question : la dépendance affective serait-elle la drogue de la relation amoureuse ?

Invitées :

1re partie : Catherine, témoin

2e partie : Pascale Piquet - coach, auteure et conférencière - nous explique comment renverser concrètement ce processus d’aliénation - qu’elle a métaphoriquement appelé Syndrome de Tarzan - pour cultiver des relations amoureuses équilibrées et sereines. Elle a publié deux ouvrages sur le sujet : « Le syndrome de Tarzan» et «Gagnez au jeu des échecs amoureux » chez Béliveau Éditeur.

Conception, animation: Victoria Vidal

Réalisation: Sandrine Duval

Musique: Ne me quitte pas, par Jacques Brel

