La Pat'Patrouille en tournée au Québec durant le temps des Fêtes

ADVERTISEMENT

Bonne nouvelle pour les tout-petits! La Pat’Patrouille partira en mission à travers le Québec juste à temps pour le temps des Fêtes pour présenter son tout premier spectacle en français, Pat’Patrouille - Le Spectacle! «À la rescousse!».



Cette pièce musicale est présentée comme une aventure interactive invitant les spectateurs jeunes et moins jeunes à se joindre à Ryder, Chase, Rocky, Marcus, Stella, Ruben, Zuma et Everest pour revisiter certains des endroits les plus emblématiques de La Grande Vallée.

Six représentations du spectacle sont prévues pour le moment à Gatineau, Saguenay, Sherbrooke, Québec, Shawinigan et Montréal.

» Cliquez ici pour tous les détails.

Pat’ Patrouille - Le Spectacle! «À la rescousse!» - 25 novembre - Gatineau (Palais des Congrès de Gatineau)

- 09 décembre - Saguenay (Palais des Sports de Saguenay)

- 12 décembre - Sherbrooke (Palais des Sports Léopold-Drolet)

- 16 décembre - Québec (Amphithéâtre Desjardins)

- 23 décembre - Shawinigan (Centre Gervais Auto)

- 30 décembre - Montréal (Centre Pierre-Charbonneau)

À voir également :