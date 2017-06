Ils se cherchent un «papa de BBQ» pour faire la fête

Grille-pain du Canadien de Montréal, chez Best Buy, 39,99 $

T.shirt Philippe Dubuc: 95$ T.shirt du printemps-été 2016 de Philippe Dubuc, le célèbre créateur québécois, qui allie tendance et qualité.

Une bague pour papa rock de la griffe Raw Taste: 35$ . Cet anneau est le plus simple du genre, il y a des modèles beaucoup plus complexes et travaillés.