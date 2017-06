South_agency via Getty Images

Vous avez eu une semaine ultra chargée, êtes passé en coup de vent dans votre appartement… La poussière s’accumule quand même, la saleté aussi. Eh bien, un nouveau service de ménage résidentiel propose de prendre le relai et faire briller votre demeure à nouveau. Le Huffpost Québec l’a testé pour vous.

Disponible que dans les quartiers centraux de Montréal pour l’instant, Adèle sur demande est en service 7 jours sur 7 de 8h à 22h. Toutes les réservations se font en ligne, un peu à la AirBnb ou Uber.

Il est possible de profiter d'un entretien ménager que pour une fois ou sur une base régulière, sans signer de contrat à long terme.

En seulement quelques clics sur adelesurcommande.com, le HuffPost a fait venir l'équipe jusque dans Hochelaga-Maisonneuve pour donner un petit coup de propre à un 3 et demi.

Le formulaire est très facile à remplir. On pose des questions comme : « Avez-vous des animaux? » ou encore le nombre d’enfants qui vivent sous votre toit afin de vous fournir le coût exact du dépoussiérage de votre logis avant même leur visite. Pour un 3 et demi où réside une personne sans animaux, le montant s'élève à presque 50$.

On obtient ensuite une liste des tâches qui seront effectuées, puis ne reste plus qu’à choisir l’heure qui nous convient et confirmer la réservation, au moins trois jours avant la date du ménage.

Au revoir la poussière sous le lit, miettes dans le grille-pain, et traces de doigts sur la poignée du frigo, le professionnel (très poli, même jovial) a passé l’appartement au peigne fin en moins de deux heures. Le seul petit hic : certains objets sans grande valeur ont été échappés sur le sol ou déplacés, mais rien de grave. Ça nous arrive aussi à l’occasion lorsqu’on s’emporte avec le plumeau.

L’entreprise compte élargir son offre d’entretien ménager à d’autres villes très prochainement, et vise même à sortir du pays une fois qu’elle sera bien établie ici.

Alors, ça vous dit un congé de ménage cette semaine?

