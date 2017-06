Fête des Pères: les indispensables mode à offrir à papa pour l'été 2017

ADVERTISEMENT

Dimanche 18 juin, nous fêterons nos papas. Et quoi de mieux qu'une pièce de vêtement pour le combler de chic? Voici ces indispensables de la saison décryptés par Martin Boucher, styliste et directeur mode pour HOMME magazine, à la tête d'un service d'habillement pour hommes nommé l'Habilleur.

Quelles sont les tendances printemps-été 2017 pour homme?



« Dans le stylisme personnel, j'ai un peu de difficulté à employer le mot tendance. On y va avec ce qui nous fait bien et non avec ce qu'on doit porter. Cela dit, il y a depuis quelques saisons un retour des années 70 dans les matières (le suède par exemple), les couleurs et les imprimés. Le mélange du chic et du sportswear prend de plus en plus de place. Les vestons déconstruits avec un pantalon de coton et un sneaker par exemple.» - Martin Boucher.

Les 3 indispensables de la saison?



« Pour cet été, je dirais la chemise imprimée de fleurs, pour un look 70’s ensoleillé. Ajoutez-y un pantalon chino de couleur autre que le marine. Osez le bleu pâle ou le turquoise. Pour compléter, je recommande l'espadrille espagnole. Selon moi, c’est l'ensemble parfait pour une journée d'été.»

Look signé Martin Boucher pour Homme Magazine





Un peu de soleil pour un vendredi de pluie. #miamiswag #HommeMagazine #scotch&soda @bloodstonejewels chez @boutiquetozzi A post shared by Martin Boucher (@lhabilleur) on Apr 10, 2015 at 12:45pm PDT

Quels sont ces classiques qui ne se démodent pas et pour lesquels il faut investir?



« À la base, je conseille toujours d'opter davantage pour la qualité que pour la quantité. Tout dépendant de votre travail et de votre style de vie, je dirais d’investir dans ce qui vous est utile quotidiennement ou presque : un trenchcoat, des lunettes fumées, un habit (ou un veston), des jeans et des chaussures.»

Look signé Martin Boucher pour Homme Magazine





Ta définition de chic pour homme?



« Être chic, ça n’implique pas forcément un style tuxedo à la James Bond. On peut être chic par l'agencement des couleurs et la richesse du tissu. Le pantalon pâle apporte aussi le côté chic au style plus casual. Pour moi, être chic implique naturellement veston, pantalon et souliers (soit de style Derby, brogues, loafer ou Richelieu cuir laqué).»



Des idées cadeaux pour la fête des Pères?



«Un certificat cadeau pour mon service d'habillement se donne très bien ! Très original comme cadeau ! Sinon, des bas ou une belle ceinture, au lieu de la fameuse cravate.»

Casual day. #hommemagazine #spring #mensaccessories #clubmonaco #shoes A post shared by Martin Boucher (@lhabilleur) on May 3, 2017 at 3:34am PDT