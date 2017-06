ADVERTISEMENT

Il y a de l'orage dans l'air. Quand il ne tient pas le manche, Santiago Borja Lopez prend des photos. Ce pilote de ligne équatorien s'est fait une spécialité de capturer les perturbations atmosphériques depuis son cockpit.

Et c'est sur son compte Instagram que le pilote de Ecuador Airlines partage ses clichés, magnifiques et terrifiants à la fois. Orages, éclairs, nuages, mais aussi couchers de soleil et villes endormies... Santiago Borja Lopez est suivi par près de 40 000 personnes. Admirez ci-dessous une sélection de ses plus belles images.

"Grosse tempête mais il existe toujours un passage à travers"

Big storms, but there's always a path through Une publication partagée par Santiago Borja (@santiagoborja) le 5 Juin 2017 à 10h38 PDT

"Une autre tempête au-dessus du Panama"

And yet more #storms around #Panama Une publication partagée par Santiago Borja (@santiagoborja) le 29 Mai 2017 à 18h45 PDT

"Quelques secondes après le lâcher d'une bombe nucléaire au-dessus du Pacifique"

Seconds after dropping our nuclear bomb over the Pacific Ocean Une publication partagée par Santiago Borja (@santiagoborja) le 9 Mai 2017 à 15h03 PDT

"Nous, pilotes, apprenons des techniques de pilotage mais au fond de nous ce n'est que de la magie. Une fois là-haut, la magie opère encore plus"

We all learn about #lift and #drag, but deep inside we #pilots know that it's all #magic. And once up there, everything else is moved and done by more of this #magic Une publication partagée par Santiago Borja (@santiagoborja) le 5 Mai 2017 à 10h25 PDT

"Je n'ai jamais vu un éclair comme celui-ci. Qu'est-ce qui définit le chemin de la foudre? Pris au-dessus de la forêt amazonienne d'Equateur, un soir de chaleur en route vers l'Europe"

I've never seen lightning like this one. What sets the path of lightning? Taken over ecuadorean Amazonia on a hot evening enroute to Europe #lightning #storm #weather #nature Thanks to Captain @mberrezueta for flying the 180 Ton tripod! Une publication partagée par Santiago Borja (@santiagoborja) le 22 Févr. 2017 à 5h35 PST

Le pilote est également actif sur son compte Facebook sur lequel il partage des clichés tout aussi impressionnants.

VOIR AUSSI: