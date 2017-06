ADVERTISEMENT

C'est en tout cas la promesse de la société allemande Bake in space, qui va envoyer à la Station spatiale internationale un four spécialement adapté pour fabriquer des brötchen, un pain traditionnel allemand, rapporte le New Scientist.

Car pour l'instant, il est interdit d'apporter une baguette dans l'espace. La seule fois où du pain a été consommé en orbite, c'était en 1963. Un astronaute de la mission Gemini 3 avait alors apporté en cachette un sandwich corned-beef.

Mais pourquoi les agences spatiales interdisent-elles l'envoi de pain? À cause des miettes. En apesanteur, elles peuvent voler partout et surtout là où elles ne sont pas désirées. Par exemple dans un oeil ou dans les recoins d'un tableau électrique.

Et justement, la société Bake in Space cherche à fabriquer un pain... sans miette. En dehors de la prouesse technique, le but est d'assurer le bien-être des astronautes, notamment dans les longues missions à venir à destination de Mars, affirme Bake in Space.

La bonne texture et le bon four

En s'associant à des chercheurs et à l'agence spatiale allemande, la jeune entreprise souhaite trouver la bonne mixture permettant au pain de ne pas s'émietter... sans être pour autant caoutchouteux et immangeable.

Pour cela, Bake in Space travaille sur un four bien spécial. Surtout que dans l'espace, impossible d'utiliser trop d'électricité. Il sera donc petit et retiendra la chaleur. Surtout, le four en question pourrait fonctionner sous vide, ce qui diminuerait la température nécessaire pour cuire le pain.

Bake in Space, qui travaille avec l'Agence spatiale européenne, devrait envoyer cet appareil bien particulier lors de la mission de l'astronaute allemand Alexander Gerst, qui doit décoller en mai 2018.

En attendant, les astronautes sont toujours autorisés à manger des tortillas à la place des tranches de pains classiques. C'est moins croustillant, mais comme le rappelle la Nasa, au moins, vous n'avez pas besoin de trois mains pour faire votre sandwich en apesanteur.