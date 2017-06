15 pièces à voir cet été à l'extérieur de Montréal

ADVERTISEMENT

Si vous avez besoin de nouveaux prétextes pour découvrir les plus beaux coins du Québec ou si vous êtes tout simplement incapables de vous priver de théâtre pendant la saison chaude, voici un itinéraire touristico-dramaturgique fait sur mesure pour vous divertir et vous faire voir du pays.

Les 3 Ténors –Théâtre du Vieux-Terrebonne (8 juin au 19 août)

Si vous n’aviez qu’une seule pièce à choisir, on vous conseille celle où les trois talentueux amis, Benoit Brière, Martin Drainville et Luc Guérin, sont à nouveau réunis. Pour sa dixième année à la direction du théâtre, Brière a choisi de présenter Les 3 Ténors, une franche comédie campée en 1936, avec la présence d’un « grand ténor par accident », de la nouvelle coqueluche de la planète opératique et d’un célèbre chanteur au tempérament explosif. Le tout agrémenté de relations amoureuses clandestines…

Sylvia – Maison des arts de Drummondville – dès le 30 juin

Une comédie romantique avec des soupçons d’absurde, voilà une façon de décrire Sylvia, une pièce dans laquelle l’actrice américaine Sarah Jessica Parker a triomphé sur Broadway, aux côtés de son mari Matthew Broderick. La blonde comédienne y incarnait alors un… toutou, capable de parler et de remettre en question les fondements d’un couple. Transposée au Québec, la pièce mise en scène par André Robitaille sera portée par Sonia Cordeau, Pierrette Robitaille, Marcel Leboeuf et Claude Prégent.

Les Écossaises – Théâtre À tour de rôle à Carleton-sur-Mer (11 juillet au 11 août)

On aime bien l’idée de rouler jusqu’en Gaspésie pour découvrir deux courtes comédies écossaises, La bienheureuse, traduite par François Archambault, et Une veuve respectable s’initie à la vulgarité, traduite par Maryse Warda. Sur scène, les spectateurs retrouveront Diane Lavallée, Viviane Audet et Robin-Joël Cool.

La chasse – Théâtre des Prés à Saint-Germain-de-Kamouraska (27 juillet au 26 août)



Après la Gaspésie, pourquoi ne pas faire un arrêt au Bas-Saint-Laurent, afin de plonger dans l’abracadabrante histoire de chasseurs de mystères qui s’installent dans une municipalité du Saguenay, après qu’une dame vivant dans un ancien presbytère les ait contactés pour mettre fin aux phénomènes inquiétants de sa demeure.

Pain blanc – Théâtre des Hirondelles de Saint-Mathieu de Belœil (dès le 9 juin)



Dans un domaine de villégiature, une actrice amère voulant se défaire des standards imposés aux femmes démarre un blogue de conseils, reçoit sa fille aux prises avec une dépression, côtoie un voisin venu s’isoler pour terminer sa thèse et un homme venu se remettre du décès de sa femme. Avec Louise Portal, François-Étienne Paré, Mélanie Maynard et Jean Maheux.

Docile – Le petit théâtre du nord à Blainville (dès le 21 juin)



Il y a trois ans, Denise Filiatrault avait programmé au Rideau-Vert La grande sortie, une pièce qui avait d’abord été couronnée de succès à Blainville. Ses deux auteurs Mélanie Maynard et Jonathan Racine présentent cet été la pièce Docile, une comédie noire mettant en scène Danielle Proulx, Luc Bourgeois, Louise Cardinal, Sébastien Gauthier, Jean-François Casabonne et Mélanie St-Laurent.

Je vous écoute – Théâtre de la Marjolaine (dès le 30 juin)



Mise en scène par Bernard Fortin, la production immerge les spectateurs dans la quête d’un homme venu régler ses comptes avec le psychologue de sa femme, convaincu que le spécialiste a convaincu sa douce de le quitter. Mario Jean joue aux côtés de France Parent et de Marc-André Coallier.

Un pied dans la bouche – Nouveau Théâtre de l’Île d’Orléans (du 24 juin au 3 septembre)



Au chevet de sa grand-mère mourante, une jeune femme invente qu’elle est enceinte pour laisser son aïeule sur une nouvelle positive… loin d’imaginer que l’annonce allait ramener la vieille dame à la vie et qu’elle devrait simuler une grossesse! Mise en scène de Carol Cassistat.

Ciao Papa! – Théâtre des Cascades (dès le 16 juin)



« Chassé-croisé » est assurément une expression résumant bien cette comédie de Jonathan Gagnon. On y retrouve un parrain de la mafia qui décède, un fils qui veut rendre hommage à son père, deux employés aux volontés troubles, une secrétaire capable de séduire des hommes de plusieurs générations et bien d’autres surprises qui plongent tout le monde dans le chaos. La pièce est mise en scène par Josée Deschênes.





Le concierge – Théâtre Beaumont Saint-Michel (dès le 23 juin)



Vingt ans après avoir été larguée par son mari Jean-Pierre, Évelyne reprend le contrôle de sa vie et fonde une maison d’édition à

succès. Jusqu’au jour où son ex, désormais ruiné, lui offre des excuses et lui demande un emploi. La dame accepte de le soutenir à deux conditions : personne ne devra connaître son identité et il travaillera pour elle en tant que concierge. Dirigée par Michel Poirier, la distribution comprend Nathalie Malette et Sylvain Marcel.

Les grandes chaleurs – Théâtre de Sainte-Adèle (du 16 juin au 26 août)



Écrite par Michel Marc Bouchard et adaptée il y a quelques années au cinéma avec Marie-Thérèse Fortin et François Arnaud dans les rôles principaux, l’œuvre sera présentée dans les Laurentides tout l’été. Cette fois, la quinquagénaire sera jouée par Chantal Baril et le jeune délinquant qui s’amourachera d’elle sera interprété par Frédéric Millaire-Zouvi.

L’homme accessoire – Le Pavillon de l’île de Châteauguay (du 29 juin au 26 août)



Un autre Zouvi, Alain cette fois, signe la mise en scène de cette comédie de Norm Foster, où un riche homme d’affaires souhaite divorcer de sa femme et épouser sa maîtresse, une jeune politicienne à qui il ne veut pas nuire. Sa solution : pousser son épouse à avoir une aventure, en engageant un « homme accessoire ». Pour mieux comprendre, direction Châteauguay.

Repas de famille – Théâtre des Grands Chênes à Kingsey Falls (8 juillet au 26 août)



Sylvain et Josée s’apprêtent à recevoir leurs proches pour l’Action de grâce, lorsqu’ils réalisent que leur maison a été cambriolée. Surgissent alors la sœur de Josée, en dépression, sa mère joyeusement cassante et son frère un peu tache. Dans ce tourbillon familial, les spectateurs comprendront peu à peu qu’ils auraient intérêt à s’interroger sur la nature de Sylvain… Texte et mise en scène de Sébastien Dodge.

Chat en poche – Théâtre Rougemont (29 juin au 26 août)



Comédie écrite par Georges Feydeau, la pièce met en lumière Pacarel, un homme devenu riche grâce à l’industrie du sucre, qui veut désormais monter un opéra composé par sa fille, en s’offrant les services d’un célèbre ténor de Bordeaux. Mais celui qui se présente devant lui n’est pas exactement ce qu’il espérait… Avec entre autres Lynda Johnson et Vincent Bilodeau.

Boeing, Boeing – Théâtre Hector-Charland de L’Assomption (dès le 5 juillet)



Avec plus de 20 000 représentations dans le monde, cette comédie vieille de bientôt 60 ans est la pièce française la plus jouée à l’étranger. Au cœur de l’histoire : un tombeur qui tente de vivre sereinement son amour et ses promesses avec trois femmes, en jetant son dévolu sur trois hôtesses de l’air de pays différents. Tout fonctionne à merveille jusqu’à ce que leurs horaires entrent en collision… La pièce mise sur une distribution 5 étoiles composée de Pauline Martin, Bernard Fortin, Lise Martin, Caroline Bouchard, Martine Francke et Martin Héroux.