Lundi 12 juin se déroulait le vernissage du collectif Nasty Women dans le cadre du Festival Mural. Un 5 à 7 stylé au Boxotel, nouvel hôtel concept formidable qui a vu le jour dernièrement à Montréal. Notre phtographe Jf Galipeau était de la partie.

Nasty Women est une exposition collective féminine - commissionnée par des femmes - qui explore et imagine le genre féminin aujourd'hui, et pour demain.

Elles cherchent à exposer les défis et les menaces auxquels nous faisons face - et utiliser cette plateforme comme un appel à la solidarité, en réaction à l’absurdité des stéréotypes, passés ou présents. La femme dans l’art est souvent vue ou dépeinte par une figure masculine et son image est diffusée comme telle dans les médias et les conversations individuelles.

Nasty Women interroge sur l’évolution du statut de la femme, des femmes artistes et sur le rôle que nous jouons dans la transmission de nos réalités, tangibles et intangibles.

