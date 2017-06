Un virus qui pourrait paralyser les réseaux électriques est identifié

Un botnet, ou un réseau de robots, est un réseau de machines compromises à la disposition d'un individu malveillant. Ce réseau est structuré de façon à permettre à son propriétaire de transmettre des ordres aux machines du botnet et de les actionner à sa guise. Certains réseaux peuvent atteindre plusieurs milliers de machines. Celles-ci peuvent faire l'objet de commerce illicite et être utilisées dans des opérations malveillantes contre d'autres machines.

Le Bitcoin est une monnaie électronique virtuelle basée sur un algorithme. Elle permet d'acheter des biens et des services et peut être échangée contre d'autres devises. Indépendante des réseaux bancaires, elle fonctionne de manière décentralisée grâce à la technologie du blockchain ou "chaîne de blocs", un registre partagé sécurisé. Permettant à ses utilisateurs de brouiller leur identité, elle est devenue très populaire sur les sites illicites.

Un virus est un programme ou morceau de programme malveillant dont le but est de survivre sur un système informatique (ordinateur, serveur, appareil mobile, etc.) et souvent d'en atteindre les données, mémoire, réseau. Il peut être propagé par messagerie, partage de fichiers, portes dérobées, page internet frauduleuse, clés USB… Un ver est un virus qui se propage de manière quasi autonome (sans intervention humaine directe) via le réseau. Il cherche à propager son code au plus grand nombre de cibles, puis de l'exécuter sur ces mêmes cibles à l'insu des utilisateurs.