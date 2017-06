ADVERTISEMENT

La police de la Caroline du Sud a diffusé samedi la vidéo de la libération de Kala Brown, 30 ans, portée disparue au mois d’août 2016 et enchaînée pendant deux mois dans un conteneur métallique par le tueur en série Todd Kohlhepp.

Après avoir ouvert le conteneur, les images troublantes montrent les policiers s’avançant prudemment, les mains sur leurs pistolets, qui découvrent la jeune femme assise au sol avec une chaîne autour du cou attachée au mur. Elle a été retrouvée au mois de novembre.

Les agents lui demandent ensuite où se trouve son copain, Charlie Carver, disparu en même temps qu’elle. Kala Brown répond que Todd Kohlhepp l’a abattu devant ses yeux, avant de l’enrouler dans une bâche et de l’enterrer. Son corps et celui de deux autres personnes ont été retrouvés quelques jours plus tard sur une propriété.

Kala Brown a raconté son calvaire lors de son passage au mois de février à l’émission Dr. Phil.

Todd Kohlhepp, enregistré comme délinquant sexuel, a avoué être l’auteur de sept meurtres, dont un quadruple homicide dans une boutique de motos qui n’avait pas été élucidé depuis 2003.

L’agent immobilier a été condamné à la prison à vie au terme de son procès.