Le spectacle d'illumination du pont Jacques-Cartier, à Montréal, sera repris le 25 juin prochain à 22h30.

La nouvelle concernant l'oeuvre lumineuse et interactive Connexions vivantes a été confirmée lundi par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal et Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée.

Le spectacle avait été présenté 17 mai dernier devant plus de 400 000 personnes réunies dans le Vieux-Montréal, sur la Rive-Sud de Montréal ou aux alentours du pont Jacques-Cartier. L'évaluation de l'assistance a été faite par la firme CROP.

Lors de la présentation, des policiers de Montréal avaient bruyamment manifesté contre certaines de leurs conditions de travail, ce qui avait empêché le public d'entendre pleinement la trame musicale offerte par l'Orchestre métropolitain et d'autres artistes montréalais.

Le lendemain, le maire de Montréal, Denis Coderre, a dit être désolé pour les spectateurs et a promis une reprise du spectacle.

