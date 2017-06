Québec annonce une aide de 4,5 millions $ pour 18 musées

ADVERTISEMENT

Québec verse une aide d'un peu plus de 4,5 millions de dollars à 18 musées québécois répartis dans 10 régions. Le ministre de la Culture, Luc Fortin, en a fait l'annonce le 10 juin, lors d'une conférence de presse organisée à Sherbrooke.



Selon le gouvernement, cet investissement aidera les musées à renouveler et à améliorer leurs expositions, en plus de permettre un meilleur accès aux différentes collections dans toutes les régions du Québec.



Le ministre Fortin ajoute que ces fonds serviront à «mettre en relief l'excellence québécoise en muséologie dans la conception d'expositions» et à «consolider le réseau muséal».



Des annonces subséquentes auront lieu à Laval et en Mauricie pour dévoiler les projets spécifiques.



M. Fortin a déjà annoncé quels musées de sa région, l'Estrie, recevront des subventions : la Société d'histoire de Sherbrooke, le Musée des beaux-arts de Sherbrooke et l'ASTROLab du Mont-Mégantic.



Les ministres des différentes régions divulgueront les noms des autres établissements qui recevront des fonds.



Abonnez-vous à notre page HuffPost Québec Divertissement

Suivez-nous sur Twitter