Le Panama rompt avec Taïwan pour se rapprocher de la Chine

Le Panama a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec Taïwan et d'établir des relations diplomatiques avec la Chine, ont annoncé Panama et Pékin dans un communiqué conjoint.

"À la lumière des intérêts et du désir des deux peuples, la République de Panama et la République populaire de Chine décident, à partir de la date de signature de ce communiqué, de s'accorder la reconnaissance mutuelle et d'établir des relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs", indique le communiqué.



Plus de détails à venir.