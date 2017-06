ADVERTISEMENT

Les femmes âgées de plus de 36 ans ont les meilleurs orgasmes, selon un récent sondage.

Celles appartenant à ce groupe d’âge ont de merveilleux orgasmes, se sentent plus séduisantes, et aiment plus le sexe que leurs semblables plus jeunes.

« Les résultats du sondage envoient un message très positif à propos de quelque chose que nous les femmes connaissent et attendent depuis un certain temps, a affirmé Amanda Bonier, responsable de la marque Natural Cycles qui a mené le sondage. Comme vous vieillissez et que vous connaissez mieux votre corps, vous pouvez avoir une vie sexuelle plus agréable et avoir confiance en vous-mêmes. »

Close  Le top 10 des mythes sur l'orgasme féminin sur  

La pénétration en soi-même mène rarement à l'orgasme. Seules 30% des femmes peuvent atteindre l'orgasme par la seule pénétration. Le reste a besoin d'une stimulation clitoridienne pour y arriver.

Absolument pas! Certaines positions sont plus enclines à produire un orgasme que d'autres, comme celle où la femme est au-dessus, car celà lui permet d'avoir la stimulation clitoridienne dont elle a besoin.

La pornographie et Hollywood donnent l'impression que l'orgasme ne requiert aucun effort. mais en réalité la majorité des femmes ont besoin de 20 minutes pour être excitées et aptes à l'orgasme, ce qui explique pourquoi les préliminaires sont si importantes.

Les jouets sexuels peuvent beaucoup améliorer l'expérience sexuelle de la femme,tout comme celle de l'homme. Cependant, les vibromasseurs ne remplacent pas l'homme, que ce soit au niveau du plaisir ou de l'intimité.

Même si la plupart des hommes peuvent atteindre l'orgasme plus vite que les femmes, ça ne signifie pas que les rapports rapides ne plaisent pas.

De récentes avancées dans la fabrication des préservatifs ont permis de rendre l'objet plus fin et moins gênant.

Certaines femmes mériteraient un Oscar pour leurs performances d'actrices; il est néanmoins important de garder à l'esprit que simuler un orgasme est une tromperie pour les deux partenaires. Mieux vaut être honnête pour trouver un moyen d'arriver (pour de vrai) à l'orgasme.

C'est parfois vrai, mais parfois elles préfèrent aussi le sexe animal et sauvage.

À l'inverse de l'homme, une femme n'a pas besoin d'une période d'attente avant d'atteindre à nouveau l'orgasme. Cependant, il n'est pas toujours facile d'atteindre l'orgasme, alors ne parlons pas de plusieurs orgasmes! Et si certaines femmes ont une prédisposition à atteindre plusieurs orgasmes, toutes les femmes n'en sont pas capables. Tout est dans la pratique!

Ne considérez pas l'orgasme comme un but en soi. L'important c 'est le voyage et le moment présent. Restez connecté au corps de votre partenaire et aux sensations de proximité et de passion, et dites-vous que l'orgasme arrivera quand il arrivera.

L’enquête menée auprès de 2618 femmes visait à évaluer leur satisfaction sexuelle (y compris la fréquence des rapports sexuels et la satisfaction du partenaire), l’attraction (envers eux-mêmes et aux yeux de leurs partenaires) ainsi que la fréquence et l’ampleur des orgasmes.

Elle a révélé des comportements sexuels intéressants chez trois groupes d’âge distincts : 23 ans et moins, les femmes de 23 à 36 ans et celles âgées de plus de 36 ans.

Plus précisément, les résultats ont montré que l’orgasme, l’attractivité et l’appréciation du sexe s’améliorent avec l’âge.

Lorsqu’elles ont été interrogées sur l’attractivité sexuelle, celles âgées de 36 ans et plus étaient mieux dans leur peau, suivies de près par les personnes âgées de 23 ans et moins.

Si les plus jeunes ont déclaré se sentir plus sexy et attrayantes, leurs résultats ont été bien plus bas en termes de fréquence de leurs orgasmes.

Plus de la moitié des femmes du groupe de plus de 36 ans (58%) ont affirmé avoir eu un plus grand nombre d’orgasmes et qu’ils étaient plus agréables, soit 10% de plus que le groupe d’âge le plus jeune, et 5% de plus que le groupe entre les deux.

Les dames au-dessus de 36 ans ont également signalé des baises plus endiablées, avec 86% d’entre elles disant avoir eu de bons rapports sexuels au cours des quatre dernières semaines, contre 76% pour le groupe central.

Lorsqu’elles ont été interrogées sur la fréquence du sexe, un peu moins d’un tiers de toutes les participantes ont dit avoir eu des rapports sexuels deux fois par semaine, plus d’un cinquième l’a fait plus de trois fois par semaine et moins d’un cinquième s’adonnait à une partie de jambes à l’air une fois par semaine.

La majorité des femmes ont estimé que la monogamie était la clé d’une vie sexuelle plus heureuse, avec 81% d’entre elles affirmant avoir une chouette vie sexuelle de longue durée avec la même personne.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Uk a été traduit de l'anglais.