8 marchés publics où faire le plein de fraîcheur dans les environs de Montréal

Ouvert 7 jours sur 7, hiver comme été, le Marché Jean-Talon est probablement le plus populaire de tous. Il se démarque par son grand nombre de producteurs locaux de fruits et légumes, en plus des nombreuses petites boutiques qui gravitent autour. Comme un petit village, cet endroit fait principalement le bonheur des montréalais lors de la saison chaude, avec ses jardinières et toutes les herbes qu’on y trouve. 7070, avenue Henri-Julien

Le petit nouveau a ouvert ses portes il y a quelques semaines, dans le Vieux-Port de Montréal. Situé à l’angle des rues De La Commune et McGill, cet endroit sorti tout droit de Pinterest offre des produits organiques et biologiques. Il est possible d’y acheter des légumes, mais aussi des viandes et des pains frais. Prenez le temps d’admirer la vue au deuxième étage avec un bon verre de vin. 400, rue de la Commune Ouest

Boulangers, maraîchers, fromagers, fleuristes, poissonniers, agriculteurs… Le Marché Maisonneuve regorge de spécialistes qui ont à cœur leurs produits. Ce marché historique a d’abord ouvert ses portes au début du 20e siècle, avant d’ouvrir dans un nouvel établissement au milieu des années 90. Il est possible d’y trouver tout ce dont vous avez besoin pour un festin de roi au même endroit. Allez-y le ventre plein, au cas! 4445, rue Ontario Est

L’Autre Marché est un marché ponctuel qui se déplace 5 jours par semaine dans différents coins de la grande région de Montréal. Ce sont donc les passionnés de l’alimentation qui se déplacent à vous pour vous faire découvrir leurs produits. Il propose une alimentation saine et de saison, tout droit de l’agriculture locale. Pour savoir quand le marché s’arrête près de chez vous, cliquez ici.

Endroit incontournable quand vient le temps de se balader près du Canal Lachine, ce marché public existe depuis 1933. Également ouvert toute l’année, le Marché Atwater est réputé pour ses fromageries et ses boucheries, en plus de proposer un bon nombre de petits restaurants pour casser la croûte sur le pouce. On s’y retrouve également pour la grande sélection de fleurs et de plantes en été. 138, avenue Atwater

Le plus petit marché public de Montréal est celui qui a le plus de vécu. Ouvert en 1845, détruit par les flammes en 1866, il ouvrira ses portes 40 ans plus tard, avant que nous le connaissions sous sa forme actuelle en 2004. La fraîcheur des aliments à quelques pas de la piste cyclable du Canal de Lachine? On aime! 1875, Notre-Dame Ouest

Plus d’une dizaine de petits marchés se trouvent un peu partout dans la ville. Ils peuvent être sous forme de kiosques ou plus spécialisés. Vous pouvez les trouver sur le site des Marchés Publics de Montréal.