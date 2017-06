Les internautes s'amusent avec cette recette simpliste de Ricardo

ADVERTISEMENT

Sans le vouloir, le site consacré à la cuisine Ricardo a probablement publié une des recettes les plus commentées à ce jour.

C'est un plat d'avocat à la crème sûre maison qui se mérite énormément d'attention de la part des internautes depuis quelques jours en raison de son aspect simpliste.

La recette ne compte que trois ingrédients (de la crème 35%, des avocats, du jus de lime), en plus du traditionnel combo sel et poivre. Sans surprise, ça nécessite très peu de préparation. Il suffit de couper les avocats en deux, de saler et poivrer et de verser la crème mélangée au jus de lime sur le tout. Même si le résultat est probablement délicieux, les internautes s'attendaient probablement à plus du grand manitou de la cuisine.

Des dizaines et des dizaines de commentaires pour la plupart assez comiques ont été publiées sous la recette. En voici quelques exemples.

«J'ai trouvé étonnant et surtour DÉCEVANT le fait qu'il n'y ait aucune crème sûre dans la recette. SVP ne pas mentir à vos fans. »

— David T.

«J'ai remplacé les avocats par du spaghetti et la crème sur par de la sauce tomate Cetait parfait !»

—EI F.

«Pour doubler la recette faut-il faire reposer la sauce 10 minutes au lieu de 5? »

—Yves L.

Comme quoi les fans de Ricardo aiment se compliquer un peu plus la vie que ça en cuisine!