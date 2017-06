Le mystère de cette moto fantôme (presque) élucidé

ADVERTISEMENT

Non, cette moto n'était pas conduite par un obscur esprit amateur de sensations fortes. Le Parisien a retrouvé la "moto fantôme" qui a déambulé en solitaire le long de l'autoroute A4 à hauteur de Maisons-Alfort (Val-de-Marne) dimanche 28 mai.

La scène avait scotché de nombreux automobilistes: une moto qui roule, sans pilote, sur une autoroute et sur plusieurs kilomètres sans s'arrêter ni tomber, c'est peu commun. Eddy - comme l'a surnommé Le Parisien qui a recueilli son témoignage - rentrait d'un dimanche en famille où il avait célébré la fête des mères, lorsqu'il a assisté à ce mystérieux phénomène:





C'était en fait un accident de la route. Selon les informations du quotidien, la moto et une voiture sont entrées en collision, ce qui a provoqué la chute du motard. Le conducteur de la voiture s'est alors arrêté pour prendre à son bord le motard blessé et tenter de retrouver la fugitive.

Mais en vain: la moto a étrangement disparu. Les jours passent et le pilote, un jeune homme d'une vingtaine d'années blessé au bras et rétabli après une hospitalisation, n'a toujours pas mis la main son deux-roues.

Il a fini par recevoir un appel de la police: sa moto a été retrouvée, mais on ne sait encore où ni ce qui lui est arrivé entre temps. Soit elle a été volée puis abandonnée, soit ce sont les patrouilleurs de l'autoroute qui l'ont récupérée.

Mais comment a-t-elle pu poursuivre sa course effrénée sans conducteur, d'autant plus après un accroc avec un autre véhicule? Jean-Pierre Goy, cascadeur moto qui a notamment été la doublure de James Bond, a expliqué au Parisien que ce genre de moto, "avec un centre de gravité très bas, a pu continuer sa route (...) j'ai déjà vu des motos rouler de la sorte même plus longtemps, notamment avec le régulateur de vitesse bloqué".

Un détail ne tient cependant pas la route dans cette théorie: la moto en question n'était pas pourvue d'un régulateur de vitesse. Affaire à suivre...