On pourrait dire du jeans de l'été « avoir de l'eau dans la cave » vu sa longueur dite 7/8. Des jambes de pantalon qui flirtent avec le haut de la cheville, voici le modèle hot qui fait frémir les filles stylées.

L'avantage?

Il dévoile joliment les sandales à brides qui s'enroulent autour de la cheville, et les nombreuses baskets cool des beaux jours.

Le moins?

Pour les plus petites d'entre nous, il est mieux de l'associer à des talons hauts histoire d'allonger la silhouette, sinon il pourrait grossir la jambe ou donner l'illusion d'être plus petite qu'on ne l'est.