Le président américain était tenu au silence pendant l'audition de James Comey, l'ex-directeur du FBI renvoyé le 9 mai, mais son fils aîné non.

Donald Trump Junior n'a pas hésité à monter au créneau pour défendre son père alors que des millions d'Américains étaient devant leur télévision à regarder James Comey assurer que Trump lui avait demandé de laisser tomber l'enquête sur les liens entre la Russie et l'un de ses anciens conseillers.

Âgé de 39 ans et père de cinq enfants, Donald Jr avait dégainé des dizaines de tweets, fustigeant les médias et soulignant tout ce qui pouvait exonérer son géniteur, avec la patte inimitable du fils qui s'est déjà fait taper sur les doigts.

"Connaissant mon père depuis 39 ans, quand il vous ordonne ou qu'il vous dit de faire quelque chose, il n'y a pas d'ambiguïté, on sait exactement ce que ça veut dire", a-t-il notamment tweeté, alors que Comey disait avoir "interprété" les paroles de Donald Trump comme une "instruction" de mettre fin à l'enquête sur la collusion de son entourage avec la Russie.

Donald Jr. en a remis une couche lors d'une entrevue ce samedi soir sur Fox News. "Quand mon père vous dit de faire quelque chose, devinez quoi? Il n'y a aucune ambigüité. Il a dit à Comey: 'Hey, vous et moi sommes amis, j'espère que (l'enquête sur Michael Flynn s'arrêtera) mais vous devez faire votre travail".

Off message here for Trump Jr. Says his father did tell Comey he hoped he let the Flynn investigation go. His dad says that's a lie. pic.twitter.com/oOhaFgZY4a

— Judd Legum (@JuddLegum) June 11, 2017