ADVERTISEMENT

Le 9 juin, l’artiste Andy Golub a rassemblé 200 participants à Times Square à New York et a décidé de peindre leurs corps nus pour célébrer la diversité corporelle.

Attention, ces images affichent de la nudité.

Le projet artistique, intitulé «Body Notes», avait pour but d’envoyer au monde un puissant message d’acceptation corporelle, où chaque participant a présenté une phrase différente sur son corps.

Une participante, qui se déplace en fauteuil roulant, affichait fièrement un message disant «Ce n’est pas courageux. C’est juste mon corps. » Une femme ronde portait de son côté les mots «Soyez juteux».

Body Notes' exhibit inspired by the post-presidetial election 'Subway Therapy' Post-it note wall #bodynotes #timessquare Une publication partagée par Anne-Charlotte (@ac.lebourhis) le 11 Jun 2017 à 9h45 PDT

Le Cosmopolitan a rapporté que l’événement d'Andy Golub a été inspiré par le mur «Post-it» qui est apparu dans les stations new-yorkaises de métro à la suite des élections américaines.

En plus de célébrer la diversité corporelle avec son projet artistique, Golub a aussi repris des phrases du mur de Post-it pour partager des messages d’espoir et d’amour.

«Tous sont dignes de justice, de compassion et d’amour», a-t-on écrit sur une note.

Spending my day off in Times Square! #BodyNotes pic.twitter.com/t1tYqreDip — The Lennox (@dancingfiend) June 9, 2017

«Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’amour», affiche une autre.

Op Times Square, in het centrum van de populaire Amerikaanse wereldstad New York, zijn maar liefst 200 mannen en vrouwen in alle vormen en maten in hun adamskostuum bij elkaar gekomen. Dat deden ze met bodypaint en inspirerende quotes in een kunstproject 'Body Notes' dat positiviteit en acceptatie wil promoten. #bodynotes #bodypaint #nudeart #artisticnude #nieuwsblad Une publication partagée par Het Nieuwsblad (@nieuwsblad) le 10 Jun 2017 à 0h25 PDT

Selon l’artiste, son mouvement artistique nu n’était pas seulement destiné à aider les gens à se sentir confortables dans leur peau, mais aussi à donner une importante leçon d’acceptation.

«Les gens s’expriment grâce à leur corps et ils s’expriment aussi avec leurs mots», a-t-il expliqué, d’après le Daily Star. «C’est donc une occasion pour eux de partager ce qu’ils sont sans honte et avec confort, et sur le même coup une occasion pour les autres de les accepter.»

«Alors c’est quelque chose qui semble d’un côté un peu bête, les gens sont nues et colorés, mais d’un autre cela a un effet très profond sur les gens», a-t-il ajouté.

Jetez un coup d’œil aux autres images ci-dessous, tirées de la manifestation «Body-Positive» d'Andy Golup.

Another pic from the body painting event in times Square #bodynotesnyc #bodynotes #timessquare #artisart Une publication partagée par G.K. Glenn Kelly (@glenntheone) le 11 Jun 2017 à 13h50 PDT

#BodyNotes is finally here! So Exiting! Be a Spectator! A Model! An Artist! A Photographer! Be a part of history! Meet you in #TimesSquare pic.twitter.com/c5XG8RUBE4 — HumanConnectionArts (@ConnectionArts_) June 9, 2017

#humanconnectionarts #bodynotes #nakedinmotion #bodypaint #timessquare Une publication partagée par Bill Wicker (@bill.abroad) le 10 Jun 2017 à 21h31 PDT

#bodynotes photo by @iampetercooper #showyourtruecolors #humanconnectionarts Une publication partagée par Human Connection Arts (@connectionarts) le 11 Jun 2017 à 19h01 PDT

#BodyNotes ⭐️#HumanConnectionArts #SayHi Une publication partagée par Peter Cooper (@iampetercooper) le 9 Jun 2017 à 14h47 PDT

Naked painted models are taking over Times Square right now to share their #bodynotes. Go check it out and tag #timeoutnewyork! (📷 @dubinskyphotos) Une publication partagée par Time Out New York (@timeoutnewyork) le 9 Jun 2017 à 10h11 PDT

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l’anglais.