Les Canadiens achèteraient encore beaucoup d'articles fabriqués par des enfants

6 ans et plus Parce que c’est le temps des vacances et qu’on ne peut pas toujours partir très loin, pourquoi ne pas parcourir le Canada à travers un magnifique Atlas illustré qui fait le tour de chaque province et territoire en mettant en valeur leurs particularités de façon nette et concise, sans s’emmêler dans des descriptions interminables? Les animaux, les symboles, les lieux historiques, les points d’intérêts, les cours d’eau, bref, tout y passe en pictogrammes à travers de grandes cartes ludiques faciles à consulter et dans lesquelles il est simple de se repérer. Un album éducatif pratique et coloré qui saura clairement plaire aux jeunes avides de découvertes. Éditions Bayard Jeunesse

5 ans et plus La saison s’y prête, alors partons à la découverte de 72 arbres et plantes du Québec! Quoi de mieux en effet pour les amoureux de la nature que de pouvoir mettre un nom sur ce qu’ils observent et même, de pouvoir faire leur propre herbier? Voilà ce qu’offre en beauté Mon très grand herbier du Québec. Grâce à ce superbe album rempli de photos géantes, les enfants pourront identifier aisément ce qu’ils voient autour d’eux dans les champs, dans la forêt, sur le bord de l’eau et même dans leur propre cour! Fiches d’identité, descriptions, habitats, usages, particularités, tout est réuni pour les petits experts en devenir! À consulter sans modération. Éditions Auzou

9 ans et plus 13 ans, et un été effroyable à venir, loin des copines et du traditionnel camp de vacances. Voici ce qui attend Plume qui doit plutôt aller passer quelques semaines à San Francisco, alors que tout l’univers est en train de se chambouler autour d’elle. Comment le monde survivra-t-il sans elle et comment réussira-t-elle à charmer Jules si elle n’est pas là? C’est littéralement l’âme en peine que la jeune pâtissière en herbe s’envole en laissant son confort derrière elle, ne sachant trop sur quel pied danser et quelle attitude adopter… Alors qu’elle s’attend au pire avec ce voyage, elle découvre une Plume en quête de découvertes, une Plume remplie de talents, une Plume épanouie et la tête pleine de projets. Une nouvelle Plume, qui grandit et qu’elle ne connaissait pas, et qui lui plaît bien finalement. Un voyage initiatique des plus charmants, une histoire tendre et émouvante dans laquelle les adolescentes se retrouveront facilement, à lire sans faute cet été. Éditions Auzou

5 ans et plus Voilà une bien jolie valise cartonnée et fort solide qui saura sans aucun doute occuper de belle façon les enfants pendant les vacances. Comprenant un bloc de jeux diversifiés de 46 pages, un classique jeu des 7 familles mettant les animaux en vedette, un attrayant jeu de serpents et échelles, un jeu de l’oie rempli de pièges, 4 pions et 1 dé, il y a franchement de quoi s’amuser seul ou à plusieurs pendant des heures, que ce soit à la maison, sur le bord de la plage ou en camping! À traîner assurément tout l’été pour être certain de ne pas s’ennuyer! Éditions Auzou

9 ans et plus Archer Helmsley vit dans un environnement des plus particuliers, créé par ses mystérieux grands-parents aventuriers qu’il ne connaît pas, mais il s’ennuie au plus haut point à cause de ses parents on ne peut plus contraignants. La tête pleine d’aventures et de projets exploratoires, le jeune homme ne rêve que de partir retrouver ses grands-parents disparus depuis peu en Antarctique - dérivant sur un iceberg! -, et de quitter un train-train beaucoup trop quotidien. C’est avec l’aide d’Olivier et d’Adelaïde, ses deux amis un peu particuliers, qu’il échafaudera son plan de fuite mais surtout, de sauvetage! Un roman extrêmement captivant, intelligent, rempli d’éléments atypiques savoureux et un peu fous, qu’on dévore d’un couvert à l’autre en lui faisant facilement prendre vie dans notre tête. Vivement le tome 2 qu’on attend avec impatience! Éditions Pocket Jeunesse

9 ans et plus C’est le temps de mettre un peu de magie dans son été! Grâce à ce nouveau titre de J.K Rowling, tiré du film du même nom, l’univers fantastique créé par l’auteure reprend vie et transporte le lecteur dans les rues de New York aux côtés du magizoologiste et explorateur Norbert Dragonneau. L’histoire, riche et palpitante, comme toujours, est ici présentée sous forme de scénario, livrant tous les dialogues, les mouvements de caméra, les jeux hors champ, la description des décors, etc. S’il est un peu difficile de s’adapter au style dès les premières pages, on oublie vite qu’on ne lit pas un roman tant la trame est captivante, et on remercie Rowling de nous avoir offert ce nouveau titre. Un livre magnifique visuellement, de l’extérieur comme de l’intérieur, qu’il faut absolument se procurer si on est fan du Monde des Sorciers! Éditions Gallimard Jeunesse

3 ans et plus Le sympathique éléphant multicolore est de retour dans ce jeu qui amusera à coup sûr petits et grands. Les règles sont très simples et adaptées pour les plus jeunes, de sorte qu’ils ne seront pas laissés de côté lors des classiques journées de camping sous la pluie, entre autres. Il s’agit tout simplement de rassembler le plus vite possible toutes les couleurs d’Elmer grâce aux dés colorés et d’apposer les jetons correspondant sur la silhouette cartonnée. On peut même se faire aider par le pinceau et la baguette magiques! Un jeu de hasard qui dépanne agréablement pendant les vacances, en plus d’être compact et léger pour se glisser plus facilement dans les bagages! Éditions L’école des loisirs