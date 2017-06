ADVERTISEMENT

Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Formule 1 du Canada, dimanche, et Valtteri Bottas a pris le deuxième rang pour compléter le premier doublé Mercedes cette saison.

Le Britannique, triple champion du monde, a du même coup signé sa troisième victoire cette saison, après celles acquises aux Grands Prix de Chine et d'Espagne. Il a devancé au fil d'arrivée Bottas par 19,783 secondes, et le pilote Red Bull Daniel Ricciardo par 35,297.

Le pilote Ferrari Sebastian Vettel, qui a endommagé sa voiture au départ, a effectué une belle remontée pour terminer quatrième, devant les voitures Force India de Sergio Perez et Esteban Ocon.

Lance Stroll (Williams) a fini la course au neuvième rang, tandis que son coéquipier Felipe Massa était contraint à l'abandon tôt dans l'épreuve.

Hamilton, le triple champion du monde, est le pilote actif qui compte le plus de victoires en carrière à Montréal, avec six (2007, 2010, 2012, 2015, 2016 et 2017).

Hamilton est du même coup devenu le premier pilote depuis Michael Schumacher, de 2002 à 2004, à l'emporter trois années de suite au Grand Prix du Canada. Il s'est ainsi approché à une seule victoire du célèbre pilote allemand pour le plus grand nombre en carrière à Montréal, avec sept.