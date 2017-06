Conseil national: le PQ se tourne vers les communautés culturelles

ADVERTISEMENT

Le Parti québécois (PQ) est entré dans une nouvelle ère dimanche, l'ère "post-convergence": il fait le deuil de sa tentative d'alliance avec Québec solidaire et se tourne maintenant vers les communautés culturelles.

Le chef péquiste Jean-François vise ainsi une "juste représentation" des personnes issues de la diversité parmi les délégués à son congrès de septembre, mais aussi pour son équipe de candidats aux élections de 2018.

Par "juste représentation", il entend une proportion de 16 pour cent, soit la part de minorités visibles dans la population québécoise.

Dans un point de presse dimanche au Conseil national du PQ à Drummondville, il a dit qu'il ne veut pas parler de quota, mais assure qu'au congrès de septembre il y aura au moins 16 pour cent de délégués issus de la diversité.

Pour les candidats au scrutin de 2018, il a affirmé que le parti aimerait atteindre 16 pour cent.

"On aimerait ça, on va travailler là-dessus, je ne peux pas dire maintenant, on est à la recherche active, a-t-il déclaré. C'est un souhait, c'est un objectif."

Dans son discours aux militants, le président du PQ, Raymond Archambault, a pour sa part affirmé que la formation entrait dans une nouvelle ère, après l'échec de la tentative de convergence des mouvements souverainistes, bloquée à la toute fin par Québec solidaire.

"L'un de nos partenaires a renié sa signature, alors nous nous retrouvons aujourd'hui avec, évidemment, une nouvelle conjoncture politique qu'on va appeler la post-convergence."