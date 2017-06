Trump : le Qatar doit arrêter « immédiatement » de financer le « terrorisme »

ADVERTISEMENT

Le président américain a exhorté vendredi le Qatar à arrêter de financer "immédiatement le terrorisme", l'appelant, "ainsi que d'autres pays dans la région, à faire plus et à le faire plus vite".

"La nation du Qatar, malheureusement, a historiquement financé le terrorisme à un très haut niveau", a accusé Donald Trump lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche.

L'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn, l'Egypte et le Yémen ont rompu lundi leurs relations diplomatiques avec le Qatar, qu'ils accusent de "soutenir le terrorisme". Un séisme diplomatique survenu 15 jours à peine après une visite à Ryad de Donald Trump, qui avait alors demandé aux pays musulmans d'agir de manière décisive contre l'extrémisme religieux.

Après cette visite et un discours donné devant une cinquantaine de pays musulmans le 21 mai, Donald Trump a expliqué vendredi qu'il avait "décidé, avec le secrétaire d'Etat Rex Tillerson, nos grands généraux et personnels militaires, que l'heure est venue d'appeler le Qatar à mettre un terme à son financement", a-t-il expliqué vendredi.

"Il doit mettre un terme à ce financement et à son idéologie extrémiste en matière de financement", a ajouté le président américain.

"Je veux demander à toutes les nations d'arrêter immédiatement de soutenir le terrorisme. Arrêter d'enseigner aux gens de tuer d'autres gens", a encore déclaré Donald Trump.